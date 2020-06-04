Пекин, , 09:51 — REGNUM Промышленный коммерческий банк Китая (ICBC), который является крупнейшим коммерческим кредитором Китая, предоставил 443,8 млрд юаней (около $62,44 млрд) инклюзивных финансовых займов малому бизнесу за первые пять месяцев года, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Кредитор открыл кредитные линии для малого бизнеса на 10 млн юаней и расширил возобновленные кредиты для почти 30 тыс. малых бизнесов, сообщил председатель ICBC Чэнь Сыцин во время онлайн-симпозиума для малого бизнеса.

Среди семи миллионов корпоративных клиентов банка более 80% относятся к малому бизнесу, отметил Чэнь. ICBC в дальнейшем намерен усилить инклюзивные финансовые займы, понижая финансовую стоимость кредитов для малого бизнеса.