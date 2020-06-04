Москва, , 09:39 — REGNUM Доллар дешевеет на валютном рынке. Для этого есть множество причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Основные из них находятся в ситуации с пандемией. Ведь при самой острой её фазе инвесторы покупали доллар и американские гособлигации как надёжный актив в условиях паники и падения деловой активности в мире.

Тогда, в первой половине марта, индекс доллара — отношение его курса к основным валютам — взметнулся с 94 пункта до 104 пунктов, то есть сразу на 11%. Сейчас, когда ситуация стабилизировалась, страны выходят из карантина, доллар как защитный актив уже не имеет прежнего спроса.

Кроме того, из-за падения производства экономические власти в США снижали процентные ставки, вливали огромные суммы долларов в хозяйство. Это увеличило предложение долларов на рынке, уменьшило доходность вложений в них. Соответственно, и цена американской валюты снижается и из-за этого фактора. Индекс доллара сейчас опустился ниже 98 пунктов.

Ослабление доллара способствовало и повышению цен нефти, выраженных в долларах. Но основная причина подорожания нефти к $40 с апрельских минимумов $16 — не в этом. Прежнее падение было во многом эмоциональным, паническим, избыточным. И сейчас они просто поднимаются к равновесным уровням.

Увеличение деловой активности постепенно повышает спрос на ресурсы. А политика стран-экспортёров ОПЕК+ по снижению добычи сокращает предложение. В последние дни нефть растёт главным образом вот на чём.

СМИ сообщают, что ОПЕК+ близка к договорённости на встрече 4−5 июня о продлении сделки по сокращению добычи на низком майском уровне ещё на два месяца.

Всё это в совокупности поддерживает рубль, который вслед за нефтью укрепился с паническо-пандемического уровня в 81 руб. до 69 руб. в начале июня. Его сильно поддерживают и продажи валюты со стороны ЦБ. Действует «бюджетное правило», по которому при уменьшении цены нефти ниже $42,4 продаётся больше валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Однако существенный рост рубля вряд ли продолжится в перспективе. Вероятно, доллар не опустится ниже 67−68 руб. Вряд ли можно ожидать дальнейшего значительного роста нефтяных цен. Скорее, они останутся не выше равновесного диапазона $40−45 на длительное время.

При этом доходы российского бюджета резко падают от снижения не только экспортных цен, но и самого объёма экспорта энергоносителей. Продажи нефти за рубеж в ближайшие месяцы могут уменьшиться с 5,5 млн барр./сутки почти в два раза всё из-за того же соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.

Кроме этого, уменьшаются доходы и из-за падения в других отраслях вследствие пандемии. По оценке Минфина, номинальный ВВП России упал в апреле на 28% по отношению к апрелю 2019 г.

Текущие расходы бюджета, напротив, пока увеличиваются, в частности, из-за мер поддержки бизнеса и населения. Выход из карантина не поменяет ситуацию быстро, спрос и доходы бизнеса и населения подавлены на среднесрочную перспективу.

В результате, профицит бюджета сменится в течение 2020 г. его дефицитом в 4% ВВП, по оптимистичной оценке Минфина.

Постепенно нарастание «дыры» в бюджете и падение экономики потребуют более радикальных мер — в виде роста заимствований, прямой эмиссии, более активного расходования резервов и пр. В середине июня ожидается и снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 1 п. п., что сделает рубль менее привлекательным для инвесторов.

Кроме того, курс доллара искусственно сдерживается сейчас и из-за приближения голосования по поправкам в Конституцию. После голосования данный важнейший фактор перестанет иметь значение.

Всё это в совокупности, как и ограниченность резервов для поддержания высокого курса рубля, будет мощной причиной для того, чтобы «отпустить» его до рыночных величин, снизив интервенции. Это сразу увеличит доходы бюджета, выручку экспортёров, общий приток рублей в экономику.

Поэтому очень высока вероятность, что в конце лета-начале осени доллар будет укрепляться и уйдёт по меньшей мере к 75 руб./доллар. С данных позиций для людей есть смысл при наличии сбережений рассматривать направление части их на покупку валюты», — считает эксперт.

Читайте также: У рубля сильные позиции против доллара