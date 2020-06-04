Самара, , 09:36 — REGNUM Дополнительное оборудование для анализа на коронавирус получила лаборатория СПИД-центра в Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, по поручению губернатора региона в эту лабораторию доставили два амплификатора. Таким образом, в этой лаборатории функционируют семь амплификаторов.

Отмечается, что в этой лаборатории тестировать на коронавирус начали с апреля текущего года. С этого времени в лаборатории провели свыше 50 тысяч таких исследований.

По словам главного врача областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Оксаны Черновой, сейчас лаборатория делает около одной тысячи исследований, при этом планируется увеличить число анализов до 1,5 тысяч исследований в сутки.

В лаборатории обследовали на коронавирус порядка 12 тысяч медицинских работников. Каждый новый амплификатор делает до 280 исследований в сутки. Поэтому поступившее оборудование даст возможность увеличить количество проводимых тестов.

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