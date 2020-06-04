Москва, , 09:23 — REGNUM Торги по рублю 3 июня закрылись смешанно. Он незначительно подорожал против доллара США, подешевел против евро и британца, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,09%, до 68,66 руб. Курс евро вырос на 0,60%, до 77,16 руб., фунт — на 0,145, до 86,39 руб.

Доллар подешевел на рынке Форекс ко всем основным валютам. Он выступал защитным активом во время пандемии и роста напряжённости в отношениях между США и Китаем. Трейдеры сфокусировались на признаках восстановления мировой экономики, поэтому продавали его.

Давление на доллар оказал отчет ADP. В мае число рабочих мест в частном секторе экономики США сократилось меньше, чем ожидали экономисты. Инвесторы считают, что экономический спад, вызванный распространением коронавируса, закончился.

Сегодня, 4 июня, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Цены на нефть немного снизились, поскольку возникли сомнения относительно сокращения добычи нефти и сроков продления соглашения ОПЕК+.

На Форекс за один доллар дают 68,47 руб. Основные валюты торгуются в минусе, что негативно может сказаться на рубле после открытия Мосбиржи.

Рубль имеет сильные позиции против доллара США и готов двигаться ниже до 67,80 руб. Если на нефтяном рынке начнется нисходящая коррекция, то продавцам придётся отступить к 69,30, чтобы перегруппироваться и набраться сил для нового наступления.

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