Амстердам, , 09:13 — REGNUM Правительство Нидерландов намерено отказаться от негосударственной благотворительной системы помощи бездомным. Вместо этого бездомные должны быть обеспечены собственным жильём и жилым местом. В ближайшие 1,5 года будет реализовано 10.000 дополнительных мест для бездомных с условиями для их реабилитации.

В настоящее время бездомных в Нидерландах насчитывается около 40.000 человек. Ожидается, что вследствие коронакризиса их число ещё возрастёт.

Жилые места будут отчасти реализованы в пустующих домах престарелых. Кроме того, будет реализоваться контейнерное жильё.