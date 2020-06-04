Ульяновск, 4 июня 2020, 08:54 — REGNUM В Ульяновской области объём инвестиций в основной капитал в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился вдвое. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона со ссылкой на данные Ульяновскстата.
По данным органа статистики, в январе — марте 2020 года объём инвестиций в основной капитал составил 15,82 млрд рублей, что больше уровня 2019 года на 8,6 млрд рублей (без учёта субъектов малого и среднего предпринимательства) — рост составил 2,2 раза.
По словам Сергея Морозова, этого удалось достичь за счёт реализуемой инвестиционной политики. В 2019 году в области начали систематизацию управленческих решений в муниципалитетах, «так как коммуникация должна носить чёткий и конкретный характер».
Губернатор также подчеркнул, что в настоящее время «усиленная работа ведётся над созданием промышленных площадок» в каждом муниципалитете.
Всего в 2020 году планируется ввод в эксплуатацию 12 объектов с общим объёмом инвестиций более 7 млрд рублей. За счёт реализации данных проектов будет создано 1600 новых рабочих мест.
В частности, в Сенгилеевском районе планируется запуск предприятия по изготовлению электротехнического оборудования, новой линии на пивзаводе, открытие производства сухих строительных смесей, в Димитровграде ожидается ввод арматурного завода, расширение площадей фабрики по изготовлению детских игрушек, на территории ПОЭЗ «Ульяновск» готовятся к запуску производства композиционных материалов, мягкой игрушки и подарочной упаковки.
Напомним, в Ульяновской области разработан индивидуальный план инвестиционного развития региона до 2024 года, в муниципальных образованиях проведена методическая работа и организован курс образовательных программ по повышению квалификации специалистов, которые занимаются привлечением инвестиций. Исполняющий обязанности министра цифровой экономики и конкуренции Николай Зонтов считает, что это позволило системно подходить к решению вопросов стимулирования развития инвестиционной деятельности.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе создаётся инновационный кластер, в который входит более 50 компаний. Ранее заявлялось, что в Димитровграде на территории индустриального парка планируют запустить производство установок для дезинфекции, которые можно будет использовать в местах массового скопления — в частности, в торговых центрах, вокзалах, на производствах.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области запустят производство установок для дезинфекции