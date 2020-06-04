Ульяновск, , 08:54 — REGNUM В Ульяновской области объём инвестиций в основной капитал в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился вдвое. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона со ссылкой на данные Ульяновскстата.

По данным органа статистики, в январе — марте 2020 года объём инвестиций в основной капитал составил 15,82 млрд рублей, что больше уровня 2019 года на 8,6 млрд рублей (без учёта субъектов малого и среднего предпринимательства) — рост составил 2,2 раза.

По словам Сергея Морозова, этого удалось достичь за счёт реализуемой инвестиционной политики. В 2019 году в области начали систематизацию управленческих решений в муниципалитетах, «так как коммуникация должна носить чёткий и конкретный характер».

«Несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию, работа по привлечению инвестиций в регион не приостановилась. Мы не снижали деловую активность. Сейчас стоит важнейшая задача по созданию новых предприятий и рабочих мест», — сказал Сергей Морозов.

Губернатор также подчеркнул, что в настоящее время «усиленная работа ведётся над созданием промышленных площадок» в каждом муниципалитете.

Всего в 2020 году планируется ввод в эксплуатацию 12 объектов с общим объёмом инвестиций более 7 млрд рублей. За счёт реализации данных проектов будет создано 1600 новых рабочих мест.

В частности, в Сенгилеевском районе планируется запуск предприятия по изготовлению электротехнического оборудования, новой линии на пивзаводе, открытие производства сухих строительных смесей, в Димитровграде ожидается ввод арматурного завода, расширение площадей фабрики по изготовлению детских игрушек, на территории ПОЭЗ «Ульяновск» готовятся к запуску производства композиционных материалов, мягкой игрушки и подарочной упаковки.

«На строительную площадку выйдут десять проектов с объёмом инвестиций порядка 19 млрд рублей, будет создано 2,5 тыс. новых рабочих мест. Запуск этих предприятий ожидаем уже в 2021—2022 годах», — сказал исполнительный директор региональной корпорации развития Игорь Рябиков.

Напомним, в Ульяновской области разработан индивидуальный план инвестиционного развития региона до 2024 года, в муниципальных образованиях проведена методическая работа и организован курс образовательных программ по повышению квалификации специалистов, которые занимаются привлечением инвестиций. Исполняющий обязанности министра цифровой экономики и конкуренции Николай Зонтов считает, что это позволило системно подходить к решению вопросов стимулирования развития инвестиционной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе создаётся инновационный кластер, в который входит более 50 компаний. Ранее заявлялось, что в Димитровграде на территории индустриального парка планируют запустить производство установок для дезинфекции, которые можно будет использовать в местах массового скопления — в частности, в торговых центрах, вокзалах, на производствах.

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