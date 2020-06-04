Амстердам, , 08:44 — REGNUM Источники, близкие к нидерландскому правительству, подтвердили решение об уничтожении поголовья норок на фермах, где обнаружен коронавирус. Решение касается шести предприятий в провинции Брабант.

Ранее уже было принято решение о запрете на перевозку норок. Предположительно двое человек заразились коронавирусом после контакта с больными животными.

С 2024 г. в Нидерландах запрещено промышленное разведение норок. Предприниматели, которые ликвидируют свои дела ранее указанного срока, могут рассчитывать на компенсацию.