Тюмень, , 08:44 — REGNUM Питомцев Тюменского зоопарка будут регулярно кормить сливочным мороженым и салатом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Первая партия мороженого составила 100 кг, зелени — 300 кг. И такая помощь от резидентов тюменского технопарка будет регулярной, отмечают в штабе. Животным достанется непригодная для продажи ломаная продукция.

Напомним, из-за отсутствия посетителей у тюменского зоопарка, живущего с доходов от билетов, появились серьёзные финансовые проблемы. На помощь любимцам публики пришли тюменцы, которые привозят продовольствие. Помочь питомцам зоопарка в сложное время пандемии коронавируса могут все желающие. В зоопарке принимают овощи, фрукты, крупы, хлеб, творог, спецкорм.