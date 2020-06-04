Москва, , 08:34 — REGNUM Дилеры компании Renault в России приступили к приёму заказов на обновленный фургон Renault Master. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Модель выпускается на заводе бренда во французском городе Батийи. Всего в России будут доступны пять комплектаций Renault Master. Самая дешёвая версия авто будет стоить 1 млн 915 тыс. рублей.

Дизайн Renault Master выделяется новой вертикальной радиаторной решёткой с хромированными вставками. Также автопроизводители оснастили обновлённую модель капотом новой формы и С-образными светодиодными дневными ходовыми огнями. Кроме того, авто получило усиленные бампера и передние крылья.

Ранее председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар заявил, что автокомпания Renault согласно новому плану по реструктуризации бизнеса намерена отказаться от марки Alpine.

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