Берлин, , 08:31 — REGNUM Немецкая авиакомпания Lufthansa возобновит полёты в Южную Корею с середины июня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания возобновит полёты по маршруту Инчхон — Мюнхен с 24 июня. Рейс будет выполняться три раза в неделю.

Известно, что Lufthansa станет первой европейской авиакомпанией, возобновившей авиасообщение между странами.

Отметим, что с 15 июня Германия снимает ограничения на поездки в различные страны Евросоюза и Великобританию.

Напомним, что с июня южнокорейские авиакомпании Korean Air и Asiana Airlines намерены возобновить полеты по ряду международным маршрутам, включая Франкфурт.

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