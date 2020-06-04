Берлин, 4 июня 2020, 08:31 — REGNUM Немецкая авиакомпания Lufthansa возобновит полёты в Южную Корею с середины июня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.
По их словам, компания возобновит полёты по маршруту Инчхон — Мюнхен с 24 июня. Рейс будет выполняться три раза в неделю.
Известно, что Lufthansa станет первой европейской авиакомпанией, возобновившей авиасообщение между странами.
Отметим, что с 15 июня Германия снимает ограничения на поездки в различные страны Евросоюза и Великобританию.
Напомним, что с июня южнокорейские авиакомпании Korean Air и Asiana Airlines намерены возобновить полеты по ряду международным маршрутам, включая Франкфурт.
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