Пермь, , 08:19 — REGNUM В Пермском крае на поддержку учителей и воспитателей направят 320 млн рублей, из них за работу в дистанционном формате предусмотрено более 287 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Врио губернатора Дмитрий Махонин отметил, что преподавателям пришлось перестроить работу под онлайн-формат и быстро адаптироваться к новым реалиям, а учителям для организации единого государственного экзамена придется перенести летний отпуск.

За счет резервного фонда правительства региона дополнительные премии получат все педагогические работники, работавшие в дистанционном режиме, включая педагогов-психологов и социальных педагогов. Выплаты начнутся в июне. Размер премиальных составит 25% от зарплаты педработника за первый квартал 2020 года, отметила министр образования Пермского края Раиса Кассина.

По данным минобра, в 2020 году решено увеличить компенсацию за работу в пункте проведения ЕГЭ. Выплаты в детских садах получит весь персонал за отработанное время в период режима безопасного поведения граждан. За счет экономии на проведении ОГЭ для девятых классов увеличится размер компенсации учителям за работу в пункте проведения ЕГЭ.