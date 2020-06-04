Курган, 4 июня 2020, 07:54 — REGNUM Глава Кургана Андрей Потапов обвинил ресурсоснабжающие компании в дискредитации всех уровней власти, поскольку им не дают повысить тарифы на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.
На сегодня горячее водоснабжение в Кургане не получают потребители целого ряда многоквартирных домов, расположенных от улицы Кирова до Кургансельмаша. Негатив вызывает и большое количество раскопок, оформленных сетевыми организациями «Водный союз» и «Курганская генерирующая компания» для устранения аварийных ситуаций. Некоторые раскопки оформляются на одном и том же месте из года в год, например, на улице Савельева возле дома 54.
Отмечается, что действия ресурсоснабжающих организаций вынудили администрацию Кургана обратиться с заявлением в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку поведению сетевых компаний.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая руководство компании «Водный союз» заявило, что в 2020 году система водоснабжения Кургана по причине низкого тарифа и отсутствия субсидии останется без плановых ремонтов.
Читайте ранее в этом сюжете: Водоснабжение Кургана в 2020 году остаётся без плановых ремонтов
Читайте развитие сюжета: «Мышиная возня»: в арбитраже выясняют, кто мешает водоснабжению Кургана