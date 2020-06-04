Пермь, , 07:48 — REGNUM Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края снизит тариф для населения за 2019 год по обращению с твердыми коммунальными отходами. Основанием является вступившее в силу решение суда, сообщают СМИ.

По данным министерства, тариф до корректировки составлял 5 299,26 рубля за тонну. После корректировки он составит 5 240,92 рубля за тонну. Постановление министерства вступит в силу через десять дней после официального опубликования. После этого будет решаться вопрос о перерасчете платы, информирует портал 59.ru.

«Судя по всему, в 2020 году не произойдет повышения тарифа. Это стало возможным благодаря усилиям пермских ТСЖ, выразившихся в решении Пермского краевого суда и апелляционном определении Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции», — оставил запись на своей странице в соцсети представитель Ассоциации содействия жилищному самоуправлению «Пермский стандарт», кандидат юридических наук Виталий Степанов.

По его словам, жители получат «унизительно небольшой перерасчет». Степанов заявил о намерении оспорить тариф, который будет утверждён, поскольку «снижение, как представляется, далеко от реального положения вещей».

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