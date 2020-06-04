Чебоксары, , 07:32 — REGNUM В рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» заключён договор купли-продажи Канашского АТП, который является структурным подразделением предприятия. При рыночной цене в 63,68 млн рублей на последних торгах за АТП просили 40,1 млн рублей, а выкупают по цене в 31,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Под лотом № 254 на торги было выставлено Канашское АТП, которое находится в Канаше по улице Кооперативная, 14. В структуру недвижимого имущества входят, в частности, административно-бытовой корпус, закрытая автобусная стоянка, ремонтная мастерская, склады, производственный корпус для техобслуживания, автомобильный профилакторий, станция перекачки, здание магазина, здание банно-прачечного комплекса и право аренды земельного участка общей для производственно-хозяйственной деятельности общей площадью 43 597 кв. метров.

Напомним, что рыночная цена филиала оценщиком была оценена в размере 63 682 485 рублей. На торги лот № 254 был выставлен в марте 2020 года с начальной ценой в размере 40 119 965,55 рублей, шаг аукциона определён в сумме 2 865 711,83 рублей. Согласно документу, победителем признана индивидуальный предприниматель Татьяна Ильдеркина, цена приобретения имущества — 31 525 000 рублей.

«29.05.2020 заключен договор купли-продажи по лоту №254 по цене предложения 31 525 000 рублей», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2018 года в отношении «Чувашавтотранса» было введено наблюдение. В сентябре того же года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства. «Чувашавтотранс» обслуживал более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

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