Ульяновск, , 07:05 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области на территории индустриального парка планируют запустить производство установок для дезинфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе создаётся инновационный кластер, в который входит более 50 компаний. Один из участников кластера представил аппарат по борьбе с широким спектром вирусов, которые человек переносит на одежде, обуви, волосах. По словам разработчиков, установка для дезинфекции может применяться в местах массового скопления — в частности, в торговых центрах, вокзалах, на производствах.

Отметим, что в условиях пандемии коронавируса была вскрыта проблема нехватки дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Ряд предприятий лёгкой промышленности перепрофилировали производство под выпуск масок, перчаток и других средств защиты. Предприятия химической промышленности стали выпускать дезинфекционные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в этом году будет запущено пищевое производство для обеспечения социального питания школьников начальных классов. Оно будет создано на базе нового мясоперерабатывающего комбината в Чердаклинском районе и первую партию дети получат в сентябре.

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