Чебоксары, , 06:50 — REGNUM В Чувашии сальдированный финансовый результат организаций в январе-марте был положительным и на 21,3% больше аналогичного уровня прошлого года. При этом доля убыточных организаций возросла. Такие оперативные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В I квартале 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Чувашской республики в действующих ценах составил 4408,5 млн рублей прибыли. Это на 21,3% больше по сравнению с I кварталом 2019 года.

В январе-марте 265 организаций получили прибыль в размере 7592,8 млн рублей, 120 организаций сработали с убытком на сумму 3184,3 млн рублей. Отметим, что в мониторинге не учтены субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные и муниципальные учреждения, некредитные финансовые организации.

Просроченная кредиторская задолженность на 1 апреля составила 210 985,1 млн рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредиторской задолженности за месяц увеличилась на 0,1% и на 1 апреля достигла 37,2%.

По данным ведомства, в I квартале текущего года по сравнению с I кварталом прошлом года доля прибыльных организаций сократилась на 0,7% и составила 68,8%, доля убыточных организаций увеличилась на 0,7% — до 31,2%. Все организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых, сработали убыточно.