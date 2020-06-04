Москва, , 06:49 — REGNUM Доктор экономических наук Никита Кричевский в своём телеграм-канале прокомментировал оптимистичный прогноз экспертов Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ о быстром восстановлении экономики после кризиса:

«Скорее соглашусь с оптимистами из финуниверситета: «По предыдущему прогнозу, сделанному в апреле, можно было ожидать падения ВВП России в 2020 г. на 5%. Однако сегодня очевидно, что кризис протекает в гораздо более мягкой форме, чем ожидалось. Поэтому ВВП снизится не более чем на 2,5%, причем данную оценку можно рассматривать как пессимистическую».

Не склонен думать, что оптимизм наигранный (зачем?), хотя некоторые оценки кажутся чересчур завышенными. Тем не менее, слухи о кончине российской экономики и многострадального малого бизнеса были сильно преувеличены.

Как отмечают финансисты, спрос на автомобили сохранился почти что в прежнем объеме. Насчет городской недвижимости, которую все жаждут купить, не согласен, но в отношении загородной попадание на 100%. Даже мебель с бытовой техникой и прочее домашнее имущество интересуют потребителей, как и прежде.

Вспоминаю Торгово-промышленную палату (ТПП), пару месяцев назад огорошившую заявлением, что по итогам коронакризиса погибнут три млн малых и средних предприятий. Эпидемия закончивается, экономика оживает, но «предпринимательских трупов» не видно. Извиниться не хотите?».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, которых цитирует «Российская газета», заявили, что поскольку готовность граждан России приобретать товары и услуги остаётся на высоком уровне, кризис протекает в гораздо более мягкой форме, чем ожидалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство России разработало план восстановления занятости