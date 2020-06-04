Берлин, , 02:01 — REGNUM Программу стимулирования немецкой экономики согласовала правящая коалиция Германии, заявил сопредседатель входящей в нее Социал-демократической партии Норберт Вальтер-Борянс 3 июня в ходе пресс-конференции.

По его словам, план предусматривает выделение 130 млрд евро. Другой участник брифинга — министр финансов Олаф Шольц, рассказал, что одной из мер поддержки станет пособие в 300 евро на одного ребенка. Кроме того, власти договорились уменьшить размер НДС для различных отраслей.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая стало известно, что правительство Германии работает над законопроектом о выделении средств для стимулирования экономики на сумму до 80 млрд евро.

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