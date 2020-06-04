Тегеран, , 08:33 — REGNUM 3 июня заместитель министра нефти по вопросам нефтехимии Бехзад Мохаммади заявил, что эксплуатация 16 нефтехимических проектов в текущем году позволит увеличить производственные мощности нефтехимической промышленности в целом на 35 процентов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Чиновник высказал свои замечания в ходе визита различные подразделения одного из нефтехимических комплексов страны. Он указал на план увеличения мощностей по производству пропилена в процессе расширения нефтехимической промышленности и поставил текущие производственные мощности по производству пропилена в стране на уровне более 950 000 тонн.

«В настоящее время страна сталкивается с дефицитом пропилена, и по этой причине было запланировано увеличение мощностей по производству пропилена в нефтехимической промышленности», — заявил иранский чиновник. «В текущем году [с 21 марта 2020 года] мы запланировали производство 12 стратегических продуктов из пропилена, на основе которых будет удовлетворен спрос отраслей», — добавил он.

Замминистра нефти отметил, что в текущем году будет введено в эксплуатацию 16 нефтехимических проектов стоимостью более $11 млрд.