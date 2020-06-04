Тегеран, , 08:36 — REGNUM 3 июня заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Хосейн Модаресс Хиабани заявил, что министерство намерено экспортировать полезные ископаемые на сумму 10,5 миллиарда долларов в текущем иранском календарном году [начало 21 марта 2020 года]. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на встрече с членами Совета директоров иранской организации рудников, он подробно остановился на политике в области добычи минеральных ресурсов, проводимой министерством промышленности в текущем году, названном скачком производства, и отметил: «Переход к производству продукции с добавленной стоимостью и укрепление экспорта в общей цепочке являются основной политикой министерства промышленности, рудников и торговли в текущем году».

«Большая часть из 200 действующих проектов, которые будут запущены к 2021 году, связана с добычей полезных ископаемых», — сказал он, добавив, что значительная часть этих проектов будет введена в эксплуатацию к концу года. «Несмотря на американские санкции, введенные против страны, в этой сфере запускаются огромные проекты развития», — подчеркнул Иранский чиновник.

В Иране находится 5600 действующих рудников, из которых в среднем ежегодно добывается 400 миллионов тонн полезных ископаемых, и около 60−65 процентов добываемых полезных ископаемых приходится на строительные материалы.