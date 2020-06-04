Тегеран, , 08:38 — REGNUM 3 июня министр энергетики Ирана Реза Ардаканян заявил на встрече с коллегой из Ирака Маджидом Махди Хантушем в Багдаде, что расширение и укрепление экономических отношений с Ираком является одной из целей Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Поздравляя иракского чиновника с установлением нового кабинета министров Ирака, Ардаканян выразил надежду, что обсуждение предыдущих договоренностей между двумя странами и трехлетней программы сотрудничества Ирана с Ираком в электроэнергетике станет достижением его визита в Ирак.

Ранее Ардаканян и президент Ирака Бархам Салих на встрече в Багдаде обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений, особенно в энергетической и электроэнергетической сферах.

Ардаканян также встретился с министром финансов Ирака Али Абдулом Амиром Алави, в результате чего иракский представитель планирует посетить Иран по приглашению своего иранского коллеги.

Среди тем, которые будут обсуждаться обеими сторонами, на повестке дня стоят развитие сотрудничества Тегерана и Багдада в области электроэнергетики, синхронизация электросетей, налаживание сотрудничества в сфере образования.