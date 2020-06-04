Бишкек, , 01:00 — REGNUM Для скорейшего возобновления многих инвестиционных проектов необходимо уже в ближайшее время вернуть иностранных специалистов в Киргизию. Об этом заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев на заседании республиканского штаба по минимизации последствий от пандемии коронавируса.

«В связи с эпидемиологической ситуацией были введены ограничения для перемещения иностранцев. И многие специалисты не смогли вернуться в Киргизию. В наших же интересах, чтобы иностранные специалисты вернулись в нашу страну и продолжили свою работу», — сказал он.

По словам высокопоставленного чиновника, в первую очередь в Киргизию прибудут чартерными авиарейсами китайские рабочие, занятые в строительстве альтернативной дороги, которая соединит северные регионы республики с южными.