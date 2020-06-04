Тегеран, , 09:55 — REGNUM 2 июня заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Хосейн Модарес Хиабани заявил, что объем экспорта в три раза превышает импорт, добавив, что в настоящий момент отсутствуют какие-либо препятствия для осуществления экспорта товаров и услуг из страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 июня.

Хиабани отметил, что министерство включило в повестку дня реализацию 100 проектов, которые создадут дополнительные рабочие места для 400 000 человек. Он добавил, что все торговые секторы, включая судоходство и банкинг, вовлечены в список американских санкций.

Чиновник подчеркнул, что частный сектор в настоящий момент способен действовать разумно и самостоятельно, причём в стране на сегодняшний день реализуются товары на сумму 400 миллионов долларов в портах, 1 миллион тонн продуктов в подвалах. По его словам, 700 тонн товаров выгружаются в портах, несмотря на вспышку COVID-19.

Далее он сказал, что люди, живущие на границах, играют важную роль в экспорте, поскольку 60% экспорта осуществляется через границы. «Если мы хотим реализовать скачок производства, мы должны увеличить внутреннее производство, иначе останется зависимость от зарубежных стран», — сообщил Модарес Хиабани.