Москва, , 00:52 — REGNUM Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в своем докладе"О среднесрочном прогнозе развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможного кризиса мировой экономики» указывает, что безработица в России достигнет 8% от трудоспособного населения в случае, если грянет вторая волна эпидемии коронавируса. Доклад был опубликован 3 июня.

Также в докладе указано, что в случае затяжного экономического кризиса, который неизбежно будет разворачиваться в России на фоне кризиса общемирового, безработица в стране может достигнуть 10%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса привела к масштабному мировому экономическому кризису. Миллионы людей по всему миру, особенно в крупных городах, вынуждены соблюдать ограничительные меры из-за коронавируса. Мировое потребление сократилось, что и привело к кризисным явлениям во всей мировой экономике.

Стоит отметить, что уровень официальной безработицы в России растет из-за того, что власти приняли решение поднять пособия по безработице даже для тех, кто ранее не работал. Если раньше при постановке на учет в центр занятости тех, кто ранее не работал назначали пособие в размере 1,5 тыс. рублей, то теперь речь идет о 4,5 тысячах.