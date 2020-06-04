Москва, , 00:33 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыск в офисе «Российской венчурной компании». Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сотрудники полиции, а также ФСБ пришли с обысками в офис «Российской венчурной компании» (РВК), а также домой к ее руководителю Александру Повалко.

По данным издания руководство РВК подозревается в злоупотреблении на миллиарды долларов. В частности, деньги этой государственной компании могли быть инвестированы в личные проекты ее руководителей.

На данном этапе речь идет о $600 тыс. Однако уже в ближайшее время сумма может вырасти до $3 млн.

Утверждается, что расследование связано с делом бывшего директора департамента инвестиций и члена правления компании Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital, бывшего советника Анатолия Чубайса Михаила Чучкевича. В 2018 году Рязанцев и Чучкевич были обвинены в хищении из венчурной компании 1,3 млрд рублей под предлогом инвестиции средств в США. Оба они были арестованы. Освободили из только после того, как в дело вмешался уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Стоит отметить, что РВК — это государственный фонд фондов и институт развития венчурного рынка. Компания на 100% принадлежит государству.