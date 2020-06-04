Бишкек, , 00:12 — REGNUM В мае 2020 года власти Киргизии направили 1 697,3 млн сомов (1 млрд 592,5 млн рублей) бюджетных денег на выплаты по государственному долгу. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

В том числе на выплаты по внутреннему долгу — 1 млрд 123,9 млн сомов (1 млрд 54,5 млн рублей) и по внешнедолговым обязательствам — около 573,4 млн сомов (538 млн рублей).

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Также из бюджета на зарплаты работников бюджетных организаций за минувший месяц потрачено 2 млрд 398,5 млн сомов (2 млрд 254,4 млн рублей) и на социальные пособия — 814,1 млн сомов (763,8 млн рублей).

В целом же кассовые расходы республиканского бюджета Киргизии за май составили 9 860,3 млн сомов (9 млрд 251,5 млн рублей).

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