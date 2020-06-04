Рига, , 00:11 — REGNUM Государственная служба доходов (СГД) сообщила, что по её данным 111 993 физических лиц не подали обязательную декларацию о доходах за 2019 год, пишет портал lsm.lv.

Срок подачи обязательной декларации истёк 1 июня. Всего СГД получило 722 654 декларации о доходах от 642 401 налогоплательщиков. 495 833 человек, заполнивших декларацию о доходах, возвратили часть переплаченного налога на общую сумму 112,7 млн евро. В свою очередь, текущая налоговая задолженность 105 213 налогоплательщиков перед бюджетом по подоходному налогу составляет 31,05 млн евро.