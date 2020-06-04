Рига, , 00:10 — REGNUM По данным Центра по защите прав потребителей (PTAC) в 2019 году, впервые за пять лет, на 5,17% сократилось сумма новых кредитов выданных «небанковским» сектором, она составила 597,27 млн евро, пишет портал tvnet.lv.

На 15,21% в течение года сократилось и число заключённых кредитных договоров. Общий кредитный портфель небанковских финансовых организаций составил 764,33 млн евро. 53,99% этой суммы составляют кредиты под залог транспортных средств, 21,93% — потребительские, 18,2% — быстрые кредиты, полученные удалённо.

На рынок, считают в PTAC повлиял рост стоимости лицензии. Число компаний предоставляющих услуги кредитования снизилось за год с 62 до 57.

Число «быстрых кредитов» упало на 26,47%, объем портфеля равен 236,47 млн евро. Потребительские кредиты сократились на 11,34%, всего — 132,798 млн. Количество сделок по лизингу на 38,99%, совокупный портфель равен — 175,087 млн евро.

Улучшилось качество кредитного портфеля — 88,34% заемщиков не имели задолженности. 5,68% опаздывали с платежами на срок до 30 дней, 2,5% — до 90. На 94% уменьшилась сумма однодневных кредитов.