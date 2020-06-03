Москва, , 23:47 — REGNUM Индекс деловой активности (Purchasing Managers' Index — PMI) российских обрабатывающих отраслей, согласно исследованию Markit, в мае 2020 года составил 36,2 пункта, против 31,3 в апреле 2020 года.

Экономисты отмечают, что несмотря на некоторое оживление PMI российской обрабатывающей промышленности. все равно этот индекс находится на минимальных уровнях с декабря 2008 года.

Российские компании данного сектора сообщают о падении производства, сокращении числа рабочих мест, логистических проблемах, росте затрат, закупочных и отпускных цен.

Примечательно, что уровень индекса PMI обрабатывающих отраслей для мировой экономики в мае составил 42,2 пункта. Из всех стран, в которых проводится данное исследование, Россия обгоняет только Индию.