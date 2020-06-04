4 июня 2020 | Время чтения 8 мин

Критический комментарий к докладу заместителя директора Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондента РАН Александра Широва, который предсказал, что до 2023 года на выход из коронакризиса надеяться не следует, правда, оговорившись, что «будущего не знает никто»

Владимир Киберов, , 15:09 — REGNUM Вчера, 2 июня 2020 года, правительство РФ представило свой общенациональный план по восстановлению экономики.

Ч. Шарп. Гадание на кофейной гуще. Гравюра

Этому предшествовала большая работа со специалистами, экспертами в области экономики, учёными, в том числе и из Российской Академии наук (РАН).

В конце мая РАН развернула бурную деятельность по заслушиванию докладов своих учёных, организовав в онлайн-формате Московский Академический экономический форум, а также ряд круглых столов, посвященных постпандемической экономике.

В частности, 25 мая прошло онлайн-собрание на тему: «Настоящее и будущее: моделирование выхода из коронакризиса». На нём молодой член-корреспондент РАН Александр Широв представил свой доклад по модели экономики для оценки последствий кризиса.

То, что в России есть учёные, занимающиеся моделированием экономики, делает государству огромную честь, тем более если эти учёные молоды, талантливы и ставят служение людям выше своих амбиций. Однако присмотримся к модели профессора Широва пристально и беспристрастно.

Моделирование экономики — процесс серьезный, требует глубокого научного подхода, знаний специфики отраслей и объективных законов экономического развития. Оно предполагает сборку всех экономических процессов (от строительства и запуска крупного металлургического предприятия до оплаты коммунальных услуг, от подготовки к полёту в космос до перевода денег с карты на карту и т.д.) в единую имитационную модель, позволяющую рассчитать траекторию достижения к поставленной цели.

Посмотрим, как справляется с данной задачей профессор Широв.

Он начинает свои рассуждения с понятия «радикальная неопределённость», что позволяет ему увести нас от цели, соответственно, обозначить траекторию движения в хаос.

« Будущее не знает никто, и мы должны понимать все условности, которые связаны с прогнозированием в области экономики », — утверждает заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования А. А. Широв.

Экономика России Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Позвольте, кажется тема собрания высокоуважаемых учёных — это моделирование экономики. То есть речь должна идти о создании модели экономики, которая позволит двигаться нам вперед, к увеличению благосостояния граждан. Причём же здесь неопределенность и прогнозирование?

Оказывается, согласно теории профессора Широва, прогнозы — основа основ устойчивого экономического развития. А прогнозам предшествуют оценка и анализ.

«Когда мы входим в режим карантина, для нас самое важное — оценка спада экономики. Главная информация, которая поступает — это не экономические данные, а данные, которые формируются в медицинских моделях, соответствующих медицинских расчётах, ну и текущая медицинская статистика. Важно понимать, какова точка неприемлемого экономического ущерба, когда факторы экономического неблагополучия становятся более значимыми, чем медицинские факторы. И эта точка очень важная, её нужно чувствовать, потому что те люди, которые принимают решения, они должны такое решение принять: или мы дальше продолжаем режим карантина и продолжаем ухудшение экономической ситуации, либо мы пытаемся каким-то образом компенсировать эту негативную историю и постепенно открывать некоторые сектора экономики».

Итак, для принятия решения о снятии карантинных мер предлагается использовать медицинские данные. И снова за набором фраз не видна экономика. Не видно её и за описанием необходимых мер в период карантина, когда, согласно Александру Широву,

«главное для экономического анализа — это оценка того, как, во-первых, этот выход влияет на экономическую динамику, но и самое главное, на медицинские показатели, потому что может ухудшиться эпидемиологическая ситуация в стране; и, наконец, на стадии восстановления экономики — это анализ эффективности мер поддержки, которые принимаются правительством, соответственно, с какой скоростью мы можем из этого кризиса выйти».

Насколько мы понимаем, правительство РФ ждет от ученых конкретных шагов и моделей, которые помогут снизить последствия тяжёлой эпидемиологической ситуации и свести эту ситуацию на нет, а не констатировать факт наличия эпидемии и не строить прогнозы в зависимости от развития неконтролируемого распространения инфекции. То есть никаких мер правительству со стороны Широва предложено не было и не будет, а предлагаются услуги по прогнозированию будущего, которое «не знает никто», и оценки действий правительства в условиях этого неизвестного будущего.

А что если нам посчитать Цитата из м/ф «Дюймовочка». реж Леонид Амальрик. 1964. СССР

Оценить действия правительства может каждый житель государства — сопоставив уровень цен на продукты и оценив свои возможности по оплате лечения, обучения, отдыха и досуга. Тут уж, как говорится, к гадалке ходить не надо. А уж тем более в РАН — слишком дорого обходятся налогоплательщику и сами учёные-прогнозисты, и содержание институтов, в которых они работают.

Но интересно другое, как научными сотрудниками и членами-корреспондентами РАН становятся экономисты, которые в своих научных докладах заявляют, что кризис нельзя оценивать «макроэкономическими мерами или моделями (ни мерами, ни моделями в принципе ничего нельзя оценить, для этого существуют макроэкономические индикаторы — прим. Автора), потому что макроэкономические индикаторы — это про то, как будут вести себя домашние хозяйства, а этот кризис показал, как ведут себя отрасли».

Несмотря на то, что профессор Широв говорит о невозможности «измерять и считать» кризис с помощью моделей, он, не находя в том противоречия, все-таки предлагает использовать некие макроструктурные модели, «то есть модели, которые описывают не только динамику, но и динамику одного из секторов экономики, которые учитывают прямые и обратные связи».

И далее Широв приводит пример, прямых и обратных связей:

«То есть, если у нас падают инвестиции, то, значит, пострадает строительство. Если пострадает строительство, пострадает производство строительных материалов».

В предлагаемой примитивной цепочке видна только прямая связь, где же обратная?

Так и не дав пример обратной связи, профессор из РАН продолжает:

«Поэтому для экономики весь этот кризис будет неодинаков. По нашим оценкам, промышленность будет чувствовать себя немного лучше, сфера услуг существенно хуже. И это данность, с которой нужно жить».

В продуктовом магазине Дарья Антонова (с) REGNUM

Стоило ли столько лет корпеть над учебниками, статьями и монографиями для того, чтобы в конце мая 2020 года сделать вывод, который сделал каждый владелец малого и среднего бизнеса в конце марта 2020 года, во время старта мер по предотвращению распространения COVID-19? А жить нужно, не принимая данность, а постоянно изменяя её в лучшую сторону — так нам говорит наука.

Что касается учебников, то господин Широв выпустил один такой в прошлом году в соавторстве с Саяповой А. Р. и под названием «Основы метода «затраты-выпуск».

В учебнике, даже при первом прочтении бросаются в глаза очевидные ошибки.

Во-первых, авторы базируются на концепции системы национальных счетов, которая в последнее время подвергается серьёзной критике со стороны учёных и в состав экономического производства которой включаются все отрасли непроизводственных услуг наравне с отраслями материального производства, что приводит к искажению макроэкономических показателей из-за содержания в них повторного счёта.

Во-вторых, предлагаемый для измерения и наглядного представления реального взаимодействия экономических субъектов межотраслевой баланс, по мнению авторов, помогает понять, как на самом деле функционирует экономическая система.

Здесь все перевернуто с ног на голову: межотраслевой баланс — это всего лишь таблица, которая показывает существующие межотраслевые производственные взаимосвязи в экономике страны. Она не может помогать в понимании этих связей, она строится на этом понимании. На самом деле экономическая система функционирует по объективным экономическим законам (ОЭЗ), для этого их достаточно знать, а настоящий, работающий и грамотный межотраслевой баланс строится для моделирования экономики, отвечающей требованиям этих ОЭЗ. Но, скорее всего, авторам учебника, использующим в своих трудах метод посмертного анализа экономики, не очень нужны знания ОЭЗ, ибо, как настоящие специалисты по прогнозированию, они уверены, что будущее неизвестно.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

В-третьих, в учебнике приведены задачи и формулы для решения уравнений, что напоминает скорее учебник алгебры для старших классов. Для решения экономических задач в условиях динамики экономических взаимосвязей необходимы алгоритмы, а в учебнике приводятся уравнения, которые необязательно будут иметь решения — отсюда появляется неустойчивость таких решений, либо их неправильность. Яркий пример такой ошибки встречается в разделе 3: приросты выпуска продукции могут быть отрицательными, но направляемые на производство капитальные вложения — никогда не могут иметь отрицательную величину, так как такого не может быть в природе. Это повтор ошибки кинематической модели Леонтьева, усугублённой отказом Александра Широва от концепции материального производства. Ни в этом же разделе 3, ни в следующем разделе 4 мы не видим чёткого формулирования исходных данных задачи, алгоритмов решения и выстраивания, нацеленных на выпуск конечного продукта производственных цепочек, определяющих распределение производственных инвестиций. Нет в модели ни оптимизации структуры конечного продукта, ни выбора эффективных технологий.

Итак, весь учебник пронизан посмертным анализом и прогнозом будущего, которое никому не известно. Анализ — это прекрасно, но когда будет предложено лечение экономики?

Ни в учебнике, ни в выступлении на онлайн-собрании, посвященном моделированию экономики, ответа на этот вопрос нет.

Доклад профессора Широва нашпигован утверждениями о необходимости оценки, например, количества безработных в соединении с медицинскими моделями для прогнозирования нагрузки на систему здравоохранения.

А как же живые люди, которые хотят есть, пить, жить в своих домах, лечиться, учиться, отдыхать?

Для людей у Александра Александровича прогнозы, сделанные на основе сомнительных расчетов — неутешительные: выход экономики из кризиса произойдёт не раньше 2022−2023 года.

«Для того чтобы иметь более позитивную экономическую динамику, соответственно, требуется более активная экономическая политика», — делает вывод в своём докладе член-корреспондент РАН. С чем нельзя не согласиться.

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