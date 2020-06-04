Владимир Киберов, 4 июня 2020, 15:09 — REGNUM Вчера, 2 июня 2020 года, правительство РФ представило свой общенациональный план по восстановлению экономики.

Ч. Шарп. Гадание на кофейной гуще. Гравюра
Ч. Шарп. Гадание на кофейной гуще. Гравюра

Этому предшествовала большая работа со специалистами, экспертами в области экономики, учёными, в том числе и из Российской Академии наук (РАН).

В конце мая РАН развернула бурную деятельность по заслушиванию докладов своих учёных, организовав в онлайн-формате Московский Академический экономический форум, а также ряд круглых столов, посвященных постпандемической экономике.

В частности, 25 мая прошло онлайн-собрание на тему: «Настоящее и будущее: моделирование выхода из коронакризиса». На нём молодой член-корреспондент РАН Александр Широв представил свой доклад по модели экономики для оценки последствий кризиса.

То, что в России есть учёные, занимающиеся моделированием экономики, делает государству огромную честь, тем более если эти учёные молоды, талантливы и ставят служение людям выше своих амбиций. Однако присмотримся к модели профессора Широва пристально и беспристрастно.

Моделирование экономики — процесс серьезный, требует глубокого научного подхода, знаний специфики отраслей и объективных законов экономического развития. Оно предполагает сборку всех экономических процессов (от строительства и запуска крупного металлургического предприятия до оплаты коммунальных услуг, от подготовки к полёту в космос до перевода денег с карты на карту и т.д.) в единую имитационную модель, позволяющую рассчитать траекторию достижения к поставленной цели.

Посмотрим, как справляется с данной задачей профессор Широв.

Он начинает свои рассуждения с понятия «радикальная неопределённость», что позволяет ему увести нас от цели, соответственно, обозначить траекторию движения в хаос.

«Будущее не знает никто, и мы должны понимать все условности, которые связаны с прогнозированием в области экономики», — утверждает заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования А. А. Широв.
Экономика России
Экономика России
Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Позвольте, кажется тема собрания высокоуважаемых учёных — это моделирование экономики. То есть речь должна идти о создании модели экономики, которая позволит двигаться нам вперед, к увеличению благосостояния граждан. Причём же здесь неопределенность и прогнозирование?

Оказывается, согласно теории профессора Широва, прогнозы — основа основ устойчивого экономического развития. А прогнозам предшествуют оценка и анализ.

«Когда мы входим в режим карантина, для нас самое важное — оценка спада экономики. Главная информация, которая поступает — это не экономические данные, а данные, которые формируются в медицинских моделях, соответствующих медицинских расчётах, ну и текущая медицинская статистика. Важно понимать, какова точка неприемлемого экономического ущерба, когда факторы экономического неблагополучия становятся более значимыми, чем медицинские факторы. И эта точка очень важная, её нужно чувствовать, потому что те люди, которые принимают решения, они должны такое решение принять: или мы дальше продолжаем режим карантина и продолжаем ухудшение экономической ситуации, либо мы пытаемся каким-то образом компенсировать эту негативную историю и постепенно открывать некоторые сектора экономики».

Итак, для принятия решения о снятии карантинных мер предлагается использовать медицинские данные. И снова за набором фраз не видна экономика. Не видно её и за описанием необходимых мер в период карантина, когда, согласно Александру Широву,

«главное для экономического анализа — это оценка того, как, во-первых, этот выход влияет на экономическую динамику, но и самое главное, на медицинские показатели, потому что может ухудшиться эпидемиологическая ситуация в стране; и, наконец, на стадии восстановления экономики — это анализ эффективности мер поддержки, которые принимаются правительством, соответственно, с какой скоростью мы можем из этого кризиса выйти».

Насколько мы понимаем, правительство РФ ждет от ученых конкретных шагов и моделей, которые помогут снизить последствия тяжёлой эпидемиологической ситуации и свести эту ситуацию на нет, а не констатировать факт наличия эпидемии и не строить прогнозы в зависимости от развития неконтролируемого распространения инфекции. То есть никаких мер правительству со стороны Широва предложено не было и не будет, а предлагаются услуги по прогнозированию будущего, которое «не знает никто», и оценки действий правительства в условиях этого неизвестного будущего.

А что если нам посчитать
А что если нам посчитать
Цитата из м/ф «Дюймовочка». реж Леонид Амальрик. 1964. СССР

Оценить действия правительства может каждый житель государства — сопоставив уровень цен на продукты и оценив свои возможности по оплате лечения, обучения, отдыха и досуга. Тут уж, как говорится, к гадалке ходить не надо. А уж тем более в РАН — слишком дорого обходятся налогоплательщику и сами учёные-прогнозисты, и содержание институтов, в которых они работают.

Но интересно другое, как научными сотрудниками и членами-корреспондентами РАН становятся экономисты, которые в своих научных докладах заявляют, что кризис нельзя оценивать «макроэкономическими мерами или моделями (ни мерами, ни моделями в принципе ничего нельзя оценить, для этого существуют макроэкономические индикаторы — прим. Автора), потому что макроэкономические индикаторы — это про то, как будут вести себя домашние хозяйства, а этот кризис показал, как ведут себя отрасли».

Несмотря на то, что профессор Широв говорит о невозможности «измерять и считать» кризис с помощью моделей, он, не находя в том противоречия, все-таки предлагает использовать некие макроструктурные модели, «то есть модели, которые описывают не только динамику, но и динамику одного из секторов экономики, которые учитывают прямые и обратные связи».

И далее Широв приводит пример, прямых и обратных связей:

«То есть, если у нас падают инвестиции, то, значит, пострадает строительство. Если пострадает строительство, пострадает производство строительных материалов».

В предлагаемой примитивной цепочке видна только прямая связь, где же обратная?

Так и не дав пример обратной связи, профессор из РАН продолжает:

«Поэтому для экономики весь этот кризис будет неодинаков. По нашим оценкам, промышленность будет чувствовать себя немного лучше, сфера услуг существенно хуже. И это данность, с которой нужно жить».
В продуктовом магазине
В продуктовом магазине
Дарья Антонова (с) REGNUM

Стоило ли столько лет корпеть над учебниками, статьями и монографиями для того, чтобы в конце мая 2020 года сделать вывод, который сделал каждый владелец малого и среднего бизнеса в конце марта 2020 года, во время старта мер по предотвращению распространения COVID-19? А жить нужно, не принимая данность, а постоянно изменяя её в лучшую сторону — так нам говорит наука.

Что касается учебников, то господин Широв выпустил один такой в прошлом году в соавторстве с Саяповой А. Р. и под названием «Основы метода «затраты-выпуск».

В учебнике, даже при первом прочтении бросаются в глаза очевидные ошибки.

Во-первых, авторы базируются на концепции системы национальных счетов, которая в последнее время подвергается серьёзной критике со стороны учёных и в состав экономического производства которой включаются все отрасли непроизводственных услуг наравне с отраслями материального производства, что приводит к искажению макроэкономических показателей из-за содержания в них повторного счёта.

Во-вторых, предлагаемый для измерения и наглядного представления реального взаимодействия экономических субъектов межотраслевой баланс, по мнению авторов, помогает понять, как на самом деле функционирует экономическая система.

Здесь все перевернуто с ног на голову: межотраслевой баланс — это всего лишь таблица, которая показывает существующие межотраслевые производственные взаимосвязи в экономике страны. Она не может помогать в понимании этих связей, она строится на этом понимании. На самом деле экономическая система функционирует по объективным экономическим законам (ОЭЗ), для этого их достаточно знать, а настоящий, работающий и грамотный межотраслевой баланс строится для моделирования экономики, отвечающей требованиям этих ОЭЗ. Но, скорее всего, авторам учебника, использующим в своих трудах метод посмертного анализа экономики, не очень нужны знания ОЭЗ, ибо, как настоящие специалисты по прогнозированию, они уверены, что будущее неизвестно.

Рубли
Рубли
Дарья Антонова © ИА REGNUM

В-третьих, в учебнике приведены задачи и формулы для решения уравнений, что напоминает скорее учебник алгебры для старших классов. Для решения экономических задач в условиях динамики экономических взаимосвязей необходимы алгоритмы, а в учебнике приводятся уравнения, которые необязательно будут иметь решения — отсюда появляется неустойчивость таких решений, либо их неправильность. Яркий пример такой ошибки встречается в разделе 3: приросты выпуска продукции могут быть отрицательными, но направляемые на производство капитальные вложения — никогда не могут иметь отрицательную величину, так как такого не может быть в природе. Это повтор ошибки кинематической модели Леонтьева, усугублённой отказом Александра Широва от концепции материального производства. Ни в этом же разделе 3, ни в следующем разделе 4 мы не видим чёткого формулирования исходных данных задачи, алгоритмов решения и выстраивания, нацеленных на выпуск конечного продукта производственных цепочек, определяющих распределение производственных инвестиций. Нет в модели ни оптимизации структуры конечного продукта, ни выбора эффективных технологий.

Итак, весь учебник пронизан посмертным анализом и прогнозом будущего, которое никому не известно. Анализ — это прекрасно, но когда будет предложено лечение экономики?

Ни в учебнике, ни в выступлении на онлайн-собрании, посвященном моделированию экономики, ответа на этот вопрос нет.

Доклад профессора Широва нашпигован утверждениями о необходимости оценки, например, количества безработных в соединении с медицинскими моделями для прогнозирования нагрузки на систему здравоохранения.

А как же живые люди, которые хотят есть, пить, жить в своих домах, лечиться, учиться, отдыхать?

Для людей у Александра Александровича прогнозы, сделанные на основе сомнительных расчетов — неутешительные: выход экономики из кризиса произойдёт не раньше 2022−2023 года.

«Для того чтобы иметь более позитивную экономическую динамику, соответственно, требуется более активная экономическая политика», — делает вывод в своём докладе член-корреспондент РАН. С чем нельзя не согласиться.

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