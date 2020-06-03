Москва, , 23:39 — REGNUM Цены на газ в Европе не растут даже не смотря на фактическую остановку поставок из России. Об этом свидетельствуют данные спотовых сделок.

Заполненность газовых хранилищ Европы достигла сезонного рекорда на уровне 73%. Ранее такого показателя к лету не бывало.

Спрос на природный газ очень мал на фоне общего паралича экономики, вызванного пандемией коронавируса. И это при том, что поставки природного газа из России фактически прекратились.

По прогнозам экономистов, цены на газ останутся на неблагоприятных для продавцов уровнях еще довольно длительное время.

Так, цена на газ в ключевом европейском хабе TTF в Голландии в мае падали до 3.365 евро за мегаватт-час, что эквивалентно примерно $40 за тысячу кубометров. Даже для «Газпрома», который славится низкой себестоимостью газа, это слишком мало.