Москва, , 23:29 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба подтвердила, что торговые сети «Магнит» и Spar снизили цены на гречневую крупу. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Напомним, что в начале пандемии коронавируса спрос на гречку несколько увеличился, так как граждане опасались закрытия торговых сетей. Однако власти смогли успокоить людей и в итоге ажиотаж спал.

При этом антимонопольная служба пристально следила за ценами на продовольственные товары.

По состоянию на 1 июня в сетях «Магнит» и Spar цены на гречневую крупу были снижены. Хотя до этого у ФАС были вопросы к ценеообразованию на данный товар в этих торговых сетях.

В «Магните» снижение цены составило 39%, у Spar 38% до 66%.

«Надеемся, что и впредь в своей торговой политике компании будут руководствоваться именно принципами экономической обоснованности и социальной ответственности», — сказал начальник управления ФАС по борьбе с картелями.