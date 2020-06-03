Москва, , 22:36 — REGNUM События, связанные с распространением коронавирусной инфекции, а именно ограничительные меры со стороны государств, закрытие границ Российской Федерации, отмена или перенос на более поздний срок большинства запланированных международных конгрессно-выставочных мероприятий отразились на планах российских экспортеров.

Компании, которые использовали выставочную деятельность для продвижения собственной продукции или услуг на зарубежные рынки, лишились данного инструмента. Бизнесу приходится пересматривать собственные маркетинговые планы на долгосрочную перспективу.

При планировании возобновления экспортной деятельности бизнес в первую очередь рассчитывает на поддержку со стороны государства.

Конечно же, главным государственным институтом поддержки российских экспортеров является АО «Российский экспортный центр» (АО «РЭЦ»). На протяжении трёх лет АО «РЭЦ» предоставляет финансовую помощь участникам конгрессно-выставочных мероприятий, компенсируя часть затрат на участие.

Так, за 2019 год удалось организовать участие в выставочных проектах более чем 1000 экспортеров, а за всё время поддержкой воспользовалось более 3000 предприятий крупного и малого бизнеса. Программа поддержки конгрессно-выставочной деятельности всегда была одной из наиболее востребованных у российских экспортеров и, несомненно, будет востребована в будущем.

Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ) и Российский экспортный центр взаимодействуют в интересах российских предпринимателей на основании соглашения о сотрудничестве. В целях развития взаимодействия по созданию единой системы продвижения экспорта за рубеж 19 марта 2020 года был подписан план взаимодействия между ТПП РФ, АО «Экспоцентр», ПАО «Центр международной торговли» и АО «РЭЦ».

Не вызывает сомнений, что рынок конгрессно-выставочных мероприятий сможет восстановиться после снятия ограничительных мер, претерпев ряд существенных изменений. Убежден, что после снятия ограничений главным трендом развития отрасли станет безопасность и цифровизация.

В настоящее время в некоторых странах Европы и Азии уже началось постепенное возобновление конгрессно-выставочной деятельности. Например, в Германии уже в июне будут проводиться первые мероприятия, естественно, при строжайшем соблюдении мер по обеспечению безопасности персонала, участников и посетителей выставки.

В текущих условиях ТПП РФ и АО «РЭЦ» совместно с объединениями предпринимателей и представителями бизнес-сообщества не прекращают поиск новых эффективных решений для реализации поддержки внешнеэкономической деятельности участников конгрессов и выставок.

28 апреля 2020 года состоялась видеоконференция «Как обеспечить рост экспорта в условиях пандемии — взгляд РЭЦ и ТПП РФ». В рамках данного мероприятия, в том числе, были высказаны мнения профессионалов выставочной отрасли по модернизации и повышению эффективности программ поддержки конгрессно-выставочной деятельности АО «РЭЦ». Участники отметили эффективность проведения мероприятий (выставок, конгрессов, бизнес-миссий) в онлайн формате и выразили уверенность в увеличении роли цифровизации при проведении мероприятий в будущем.

Осознавая важность поиска конкретных решений по поддержке участников конгрессно-выставочной деятельности во время пандемии и после снятия ограничительных мер, в продолжение видеоконференции ТПП РФ и АО «РЭЦ» провели специализированный круглый стол для более детального рассмотрения предложений по повышению эффективности программ поддержки.

Мы уверены, что необходимо расширять спектр услуг и преференций, предоставляемых российским компаниям — участникам международной конгрессно-выставочной деятельности. При этом важно обратить внимание на тот факт, что в процессе реализации новых форматов поддержки надо учитывать отраслевую направленность деятельности экспортера.

Несомненно, необходимо также уделять большее внимание поддержке международных онлайн проектов и участия в них российских экспортеров.

В результате скоординированных действий государства, АО «РЭЦ», общественных объединений и предпринимательского сообщества по внедрению востребованных механизмов поддержки участников онлайн мероприятий российским компаний откроются новые, более удобные механизмы взаимодействия с зарубежными партнёрами, будет расширена география присутствия за счёт рынков тех регионов, которым ранее уделялось меньшее внимание в связи с их удалённостью, дороговизной участия в мероприятиях и другими причинами.

Нельзя не подчеркнуть роль отраслевого сообщества во взаимодействии с ТПП РФ и Российским экспортным центром. Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ) и входящие в него выставочные организации играют важнейшую роль в формировании консолидированной позиции экспертного сообщества для поиска лучших путей реализации поставленных задач, опираясь на многолетний опыт и постоянное взаимодействие с российскими экспортерами — участниками выставок.

В заключении хочу отметить важность происходящего в настоящее время прямого взаимодействия ТПП РФ, АО «РЭЦ», РСВЯ и предпринимателей для обсуждения актуальных вопросов, связанных с поддержкой участия российских предприятий в международных конгрессно-выставочных мероприятиях.

Владимир Дмитриев, вице-президент ТПП РФ