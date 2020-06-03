Курган, , 20:31 — REGNUM В Курганской области снова начали работу фитнес-центры, солярии и некоторые другие организации. Об этом в соцсети «ВКонтакте» написал замгубернатора Зауралья по экономической политике Владимир Архипов.

Он отметил, что вместе с бизнесом власть каждый день делала всё возможное для того, чтобы постепенно ослаблять регламенты, связанные с режимом повышенной готовности. И очередной шаг был сделан 1 июня. Разрешено работать массажным и СПА-салонам, фитнес-центрам, физкультурно-оздоровительным центрам и т. д.

Деятельность таких организаций допустима лишь при соблюдении соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора. Архипов пообещал продолжать работу по расширению возможностей предпринимателей и по восстановлению экономики.