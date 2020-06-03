Москва, , 19:39 — REGNUM Некоторые субъекты Российской Федерации открывают туристический сезон с дополнительными мерами предосторожности из-за эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня сообщили эксперты и представители региональных властей России на конференции «Радар надежды: перспективы летнего туристического сезона 2020».

В частности, в Сочи уже начали работу санатории: сначала право принимать гостей получат те, которые обладают медицинской лицензией, остальные же будут открываться по мере обеспечения необходимых требований по соблюдению безопасности. Для гостей Кубани при этом отменен курортный сбор.

В то же время отдыхающим необходимо предоставить справки о чистом эпидокружении и отрицательном тесте на коронавирус.

В Крыму, в свою очередь, отели и санатории планируют вовсе не открывать до тех пор, пока не будет найдена вакцина от коронавируса нового типа.

Туристический сезон также открылся в Татарстане, при этом для гостей предусматриваются различные скидки: например, дополнительная ночь в отелях при бронировании двух ночей и бесплатное проживание детей до 12 лет.

В Бурятии открылись для жителей региона в июне открылись туристические базы, а с 1 июля власти региона планируют открыть Байкал и для жителей из соседний областей: Иркутской области и Забайкальского края. Точных прогнозов об открытии Байкала для туристов из других регионов России пока нет.

Пляжи Калининграда проходят проверку, и после 11 июня правительство региона сообщит о дате их открытия.

По данным нашего аналитического центра Туту.ру, наиболее безопасным видом транспорта в период эпидемии коронавируса остаётся самолёт — как сам по себе в силу характера фильтрации воздуха и распределения воздушных потоков, так и в силу дополнительных мер эпидемиологической защиты, исполненных Росавиацией.

В то же время из-за дополнительных мер безопасности ожидается рост цен на авиаперелёты.

Второе место по безопасности занимают поезда и особенно купейные вагоны — из-за вентиляции вагонов опасность сохраняется только при прямых контактах с другими пассажирами и проводником.