Бишкек, , 19:36 — REGNUM С 25 июня в Киргизии начнут работать детские оздоровительные лагеря. Об этом стало известно в ходе заседания республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и его последствиями.

Также с 5 июня в стране возобновятся автомобильные пассажирские перевозки и авиасообщение между регионами.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов отметил, что в этой связи госорганы и местные органы власти должны быть готовы к четкому выполнению алгоритма проверок и контролю за соблюдением санитарных мер.

Также чиновник подчеркнул, что Бишкек остается очаговой зоной с повышенными рисками заражения, а потому посещать столицу без веских причин не рекомендуется.

Была высказана определенная критика относительно несоблюдения санитарных правил в общественных местах в Бишкеке, как торговые рынки, торговые центры, магазины, кафе и общественный транспорт, что ухудшает эпидемиологическую ситуацию в городе.

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