Душанбе, , 19:31 — REGNUM За январь-апрель 2020 года на нужды сферы здравоохранения Таджикистана из госбюджета было направлено 344 млн сомони (33,4 млн долл. в эквиваленте) вместо намеченных 440,7 млн сомони (42,9 млн долл.), сообщает «Азия-Плюс».

Таким образом ведомство получило лишь 78,1% от запланированного объёма денежных средств.

В частности, власти страны сократили финансирование больниц и центров здоровья (поликлиник) на 36,2% и на 47,7%: с 73,1 млн сомони (7,1 млн долл.) до 46,6 млн сомони (4,5 млн долл.) и с 13,5 млн сомони (1,3 млн долл.) до 7,1 млн (691 тыс. долл.) сомони соответственно.

При этом на защиту здоровья граждан страны (прививки, центры крови и прочее) из бюджета было выделено на 46% меньше запланированного объёма: вместо 18,2 млн сомони или 1,7 млн долл. только 9,9 млн сомони или 963 тыс. долл.

Отмечается, что финансирование других отраслей здравоохранения также было урезано — на 50,7% — с 28,2 млн сомони (2,7 млн долл.) до 13,9 млн сомони (1,353 млн долл.).

В соответствии с утверждённым в ноябре 2019 года государственным бюджетом в сферу здравоохранения планируется вложить 6,9% от общего объёма бюджетных расходов страны, а именно 1 млрд 841 млн сомони или 179,2 млн долл.