Челябинск, , 19:17 — REGNUM В Челябинске определён новый подрядчик работ в так и не построенном метрополитене. Конкурс выиграло ООО «Спецподземстрой» из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба мэрии.

Электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ был размещён 25 мая. 2 июня прошли торги и подвели итоги. Новый подрядчик будет обслуживать первый пусковой участок между станциями «Тракторозаводская» и «Проспект Победы». К 12 ноября предстоит потратить на эти цели 56,6 млн рублей.

Ранее подрядчиком была компания «Челябметрострой», которая участвовала и в нынешнем аукционе. «Спецподземстрой» предложил цену 47,85 млн рублей, то есть в месяц это около 12 млн. При этом «Челябметрострой» выполнял тот же объём за 28,5 млн рублей в месяц, поясняют в мэрии.

Отметим, метрополитен в Челябинске начали строить в начале 1990-х годов. К настоящему времени объект фактически заморожен.