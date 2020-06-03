Москва, , 19:13 — REGNUM Потребительские цены в России запериод с 26 мая по 1 июня выросли в среднем на 0,1%, как и неделей ранее. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала июня, согласно оценке ведомства, составила 0,0%, с начала текущего года — 2,4%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее всего подорожали гречневая крупа — на 1,4%, рис — на 0,6%, вермишель — на 0,5%, печенье — на 0,4%, шоколадные конфеты, чай и поваренная соль — на 0,3%, маргарин, подсолнечное масло и хлеб — на 0,2%.

Одновременно с этим куриные яйца стали дешевле на 2,1%, мясо кур — на 0,5%, сахар-песок — на 0,3%, молоко — на 0,2%, мороженая рыба, сливочное масло и сметана — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,8%, в том числе картофель стал дороже на 4%, яблоки — на 2,3%, морковь — на 1,5%. В то же время помидоры подешевели на 5,5%, огурцы — на 2,1%, репчатый лук — на 1,7%, белокочанная капуста — на 0,7%.

Отмечен также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, туалетные бумага и мыло подорожали на 0,3%, хозяйственное мыло — на 0,2%, детские подгузники, зубная паста, стиральный порошок и сухие корма для животных — на 0,1%. При этом пелёнки для новорожденных подешевели на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по оценке Росстата, за неделю в среднем не изменились.