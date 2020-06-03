Улан-Удэ, , 19:00 — REGNUM Депутат Народного хурала Бурятии от КПРФ Баир Цыренов заявил, что многофункциональный медицинский центр Минобороны России в Улан-Удэ, который был сдан 15 мая на видеоконференции президенту РФ Владимиру Путину, оказался недостроенным. На своей страничке в Facebook Цыренов сообщил, что 30 мая решил проверить объект и выяснил, что строительные работы в здании еще ведутся. В ответ пресс-служба Восточного военного округа заявила, руководство республики обратилось с просьбой дополнительно переоборудовать еще 10 палат на втором этаже госпиталя под реанимационные. Работы будут завершены до конца недели. Этой теме посвящена статья «Независимой газеты» «Бурятский «военный недострой» оказался фейком», полный текст которой мы предлагаем вашему вниманию.

«История с экстренным возведением силами Министерства обороны медцентров по всей стране стала одной из главных новостей с фронта борьбы с пандемией. Много было сказано о том, что армия пришла с необходимой помощью, когда гражданская система не справлялась с масштабами пандемии.

«Именно «койки» были на вес золота, и самоизоляция вводилась в том числе и поэтому — людей просили быть дома, так как при массовом увеличении количества больных их было бы элементарно некуда класть. Сейчас — есть куда. Потому и карантинные меры ослабляются. Во многом как раз из-за оперативно выстроенных военными медцентров. Нельзя отрицать, что Министерство обороны сработало гораздо эффективнее многих других отечественных ведомств и служб; не будет большим преувеличением сказать, что военные медцентры принципиально изменили положение дел», — считает экономист Михаил Хазин, который ранее отмечал, что в целом Министерство обороны России в «эпоху коронавируса» не стало объектом критики даже из либеральных кругов — как раз по причине реальной эффективной работы.

В Улан-Уде военные в мае также благополучно сдали в эксплуатацию очередной медцентр. И вдруг критика «прилетела» с неожиданной стороны: местный депутат-коммунист Баир Цыренов «сорвал покровы», заявив, что госпиталь «абсолютно недостроен». Пресс-служба Восточного военного округа сразу же спокойно разъяснила, что абсолютно достроенный госпиталь расширяется дополнительно по просьбе местных властей: «руководство Бурятии обратилось с просьбой дополнительно переоборудовать еще 10 палат на втором этаже госпиталя под реанимационные. Реализация работ потребовала 7 суток на проводку специальных коммуникаций для проводки кислорода и дооснащения 10 палат. Все работы по дооборудованию реанимационных палат на втором этаже госпиталя будут завершены до конца текущей недели».

Но заголовки чуть ли не о потемкинских деревнях Минобороны уже пошли гулять по СМИ.

«Очень хочется надеяться, что журналисты проявят объективность и не станут дальше распространять, по сути, фейковую информацию о «недострое» в Бурятии. Или как минимум донесут до читателей полную и реальную картину. А вообще ситуация показательная — мы все привыкли к фейкам от либеральной тусовки против военных (вспомните вбросы о введении в Москву войск, приказе Шойгу о комендантском часе и чуть ли не танках на МКАДе), что заявление бурятского коммуниста и депутата, видимо, вызвало доверие, хотя за ним логично предположить политические интересы одного человека», — размышляет политолог Олег Матвейчев.

В свою очередь, политолог и экономист Никита Кричевский даёт более жесткую оценку бурятскому информационному инциденту:

«Коронавирус — самая актуальная тема дня для быстрого политического пиара. Военный госпиталь в Улан-Уде о готовности к приему COVID-больных в котором военные доложили лично (!) президенту, оказывается, недостроен.

Депутат Народного Хурала Бурятии мог бы поинтересоваться даже не у военных, на них он готов строчить кляузы, а у администрации Бурятии, была ли просьба дооснастить госпиталь отделением реанимации и к какому сроку.

Кроме того, всегда есть возможность разузнать у строителей, сколько времени потребуется для оборудования системы проводки кислорода и дооснащения 10 палат специальной аппаратурой.

Наконец, чем занимается комиссия Хурала по этике? То, что допустимо для оппозиции, категорически неприемлемо для народных избранников. Депутаты для того и выбраны, чтобы взаимодействие законодательной и исполнительной власти повышало качество жизни в регионе. Сегодня это прежде всего противодействие коронавирусной инфекции».