Чебоксары, , 18:34 — REGNUM Антимонопольная служба Чувашии сегодня, 3 июня, выдала предупреждение за разные условия доступа граждан и юридических лиц к приобретению земельных участков. Предметом разбирательств стало принятое в 2007 году постановление. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФАС.

Проверка проводилась после обращения регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Речь идёт о постановлении Кабинета министров республики от 27 октября года № 269 «О размерах платы за землю», в которое за это время несколько раз вносились изменения.

Антимонопольная служба заинтересовалась пунктами, предусматривающими установление без проведения торгов цены земельного участка в размере 15% кадастровой стоимости при продаже участков, находящихся в государственной собственности или собственность на которые не разграничена.

«Данная цена определена для хозяйствующих субъектов, в уставном капитале которых доля участия Чувашской Республики составляет более 50%, если они являются собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках. При этом для других юридических лиц и предпринимателей, являющихся также собственниками объектов недвижимости, выкупная цена установлена в размере 100% кадастровой стоимости, то есть создаются разные условия доступа граждан и юридических лиц к приобретению земельных участков», — поясняют в УФАС.

Кабинету министров Чувашии выдано предупреждение, в котором рекомендовано до 31 августа 2020 года привести постановление «в соответствие с требованиями действующего законодательства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Чувашии получило предупреждение от антимонопольщиков за порядок организации ярмарок на территории республики, в котором не было «чёткого порядка определения организатора ярмарки». Данное дело было рассмотрено после обращения в ведомство прокуратуры Чувашии.

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