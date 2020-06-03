Чебоксары, 3 июня 2020, 18:34 — REGNUM Антимонопольная служба Чувашии сегодня, 3 июня, выдала предупреждение за разные условия доступа граждан и юридических лиц к приобретению земельных участков. Предметом разбирательств стало принятое в 2007 году постановление. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФАС.
Проверка проводилась после обращения регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Речь идёт о постановлении Кабинета министров республики от 27 октября года № 269 «О размерах платы за землю», в которое за это время несколько раз вносились изменения.
Антимонопольная служба заинтересовалась пунктами, предусматривающими установление без проведения торгов цены земельного участка в размере 15% кадастровой стоимости при продаже участков, находящихся в государственной собственности или собственность на которые не разграничена.
Кабинету министров Чувашии выдано предупреждение, в котором рекомендовано до 31 августа 2020 года привести постановление «в соответствие с требованиями действующего законодательства».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Чувашии получило предупреждение от антимонопольщиков за порядок организации ярмарок на территории республики, в котором не было «чёткого порядка определения организатора ярмарки». Данное дело было рассмотрено после обращения в ведомство прокуратуры Чувашии.
Подробнее: Кабинет министров Чувашии получил предупреждение УФАС