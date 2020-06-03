Москва, , 18:26 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 3 июня разместило три выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом на общую сумму более 108 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ серии № 26 233 с погашением в июле 2035 года на сумму 15,2 млрд рублей. При этом спрос превысил 17,6 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска составила 103,1287% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,87% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ серии №26 232 с погашением в октябре 2027 года на 51,508 млрд рублей при спросе в 70,202 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 104,4896% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,32% годовых.

Кроме этого, Минфин разместил ОФЗ серии №26 229 с погашением в ноябре 2025 года на 41,798 млрд рублей. Объём спроса составил 73,159 млрд рублей, средневзвешенная цена — 109,9462% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,10% годовых.

Напомним, на предыдущих аукционах, состоявшихся 27 мая, Минфинразместил два выпуска ОФЗ с погашением в 2023 и 2030 годах на общую сумму свыше 78 млрд рублей. Неделей ранее ведомство разместило три выпуска ОФЗ на рекордную общую сумму почти в 170 млрд рублей.