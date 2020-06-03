Москва, , 18:22 — REGNUM Несмотря на то, что в мае 2020 года динамика продаж билетов стала улучшаться, из спада отрасль авиаперевозок выйдет ещё не скоро. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин на конференции «Радар надежды: перспективы летнего туристического сезона 2020».

«Ситуация, к счастью, уже чуть-чуть меняется. На наш взгляд, май-месяц показал некую динамику продаж», — заявил Горин.

«Если отдельно говорить о продажах авиабилетов, то по нашей компании мы констатируем, что после падения на 97% в апреле, мы видим сейчас продажи на уровне 12% — это цифры мая. А если говорить о первых числах июня, можно аккуратно предположить, что уровень продаж, загрузки будет увеличиваться до 25−30% по сравнению с прошлым годом», — подчеркнул он.

Тем не менее, это по-прежнему крайне низкий показатель, и в целом текущий сезон стал беспрецедентно сложным для отрасли.

«Пока спрос крайне умеренный, самолёты, как мы знаем от коллег, летают с загрузкой в среднем 30−35%. И, наверное, с учётом такого низкого спроса не будет цифра 50% в среднем в ближайшие месяцы», — указал Горин.