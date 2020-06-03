Ижевск, , 18:01 — REGNUM В деятельности минприроды Удмуртии выявили нарушения требований законодательства о недропользовании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики по результатам проверки региональной природоохранной прокуратуры.

В частности, в действиях экспертной рабочей группы министерства по рассмотрению материалов лицензирования выявлены нарушения порядка пересмотра условий лицензий на право пользования участками недр местного значения, речь идет о продлении сроков недропользования на 20 лет.

Иски о признании решений экспертной группы недействительными направлены в Арбитражный суд республики природоохранным межрайонным прокурором. Иски касаются продления срока пользования недрами ряду предприятий, а также на министерство возложено обязанность пересмотреть условия продления лицензий в соответствии с требованиями закона.

Судом иски рассмотрены и удовлетворены. Ранее министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения. Согласно требованиям, минприроды изменило состав экспертной группы в соответствии с требованиями законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ОАО «Удмуртнефть» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых»). По данным прокуратуры, рекультивация после разлива нефтесодержащей жидкости на Лозолюкско-Зуринском нефтяном месторождении должна была быть проведена в семимесячный срок. Однако компания не обеспечила разработку проекта проведения работ и их выполнение в установленный срок.

ОАО назначен штраф в размере 400 тыс. рублей, виновное должностное лицо также привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 25 тыс. рублей.

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