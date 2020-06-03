Нижний Новгород, , 17:57 — REGNUM Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области объявило конкурс на строительство транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе Нижнего Новгорода, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Подрядчика определят в июле, сейчас идет прием заявок. Работы планируют начать в августе, объект сдать в 2022 году. Предполагается над железнодорожными путями построить четырехполосную эстакаду. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне, развязку от жилых домов будут отделять шумозащитные экраны.

«Развязка просто необходима, чтобы ликвидировать пробки, образующиеся из-за железнодорожного переезда. Наша цель — реализовать проект как можно скорее. При этом постараемся минимизировать неудобства для жителей. На всех этапах строительства планируется сохранение движения транспорта, в том числе и общественного. Исключением будет участок улицы Циолковского — от улицы Культуры до Торфяной. Уже проработаны схемы объезда данного участка как для общественного, так и для личного транспорта», — сказал губернатор Глеб Никитин.

Цена вопроса — 4,56 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей планируется направить на реализацию проекта в этом году.