Ижевск, , 17:41 — REGNUM Удмуртия направила заявку в Минэкономразвития России на получение субсидии в размере 157,3 млн рублей на государственную поддержку малого и среднего бизнеса в связи с пандемией. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Заявка в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» была одобрена, в ближайшее время средства поступят в республику.

Ресурс будет направлен на докапитализацию «Удмуртского фонда развития предпринимательства». Все средства пойдут на расширение доступа предпринимателей к финансовым инструментам поддержки и создание благоприятных условий для развития и поддержки МСП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии на фоне ситуации с коронавирусом утвердили три пакета мер поддержки бизнеса.

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