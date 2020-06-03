Москва, , 17:49 — REGNUM Отдельные сегменты инновационного центра «Сколково» растут с немыслимой для российского технологического сектора скоростью. Об этом 3 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета фонда «Сколково», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В отдельных сегментах темпы роста составляют уникальные для российского технологического сектора десятки и даже сотни процентов в год. Направление перспективных методов искусственного интеллекта за 2019 год выросло на 127% и позволило своим участникам заработать порядка 9 млрд рублей», — сказал Медведев.

Также он отметил, что инновационный центр примет участие в борьбе с последствиями распространения коронавируса.

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