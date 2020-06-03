Москва, , 17:40 — REGNUM Частные инвесторы вложили в инновационный центр «Сколково» в 2,5 раза больше средств, нежели государство. Об этом 3 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета фонда «Сколково», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Цифры говорят сами за себя. Объем выручки проекта в 2019 году составил свыше 100 млрд рублей. Темп прироста к прошлому году — 45%. За 10 лет в инфраструктуру «Сколково» было вложено инвесторами не менее 130 млрд рублей. И это в 2,5 раза превышает объём инвестиций из федерального бюджета, которые составили 56 млрд рублей», — сказал Медведев.

По его словам, в 2019 году участники проекта заплатили в бюджет около 10 млрд рублей налогов и направили около 5 млрд рублей отчислений во внебюджетные фонды.