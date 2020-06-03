Уфа, , 17:28 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров посетил Туймазинский район. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 3 июня глава региона проинспектировал благоустройство территорий района и ознакомился с деятельностью фермерских хозяйств и предприятий промышленности.

По словам Радия Хабирова, на предприятии «Нефтемашавтоматика» удалось создать полный цикл производства. Руководство Башкирии будет помогать его развитию.

Отмечается, что на предприятии 96 сотрудников проектируют, изготавливают и обслуживают нефтегазовое оборудование.

Глава Башкирии посетил также ОАО «Туймазытехуглерод», которое было основано еще в 1957 году. Это предприятие является одним из семи предприятий в России, которое выпускает технический углерод для производства резины.

По словам председателя совета директоров этого предприятия Ахата Газизова, завод выделил средства для приобретения оборудования для районного инфекционного госпиталя.

Радий Хабиров побывал и на одном из ведущих крестьянско-фермерских хозяйств района «Куш-Буляк», которое в течение 30 лет работает в деревне Карат-Тамак. В нем выращивают овощи в закрытом грунте, а также зерновые и зернобобовые культуры. Кроме этого предприятие специализируется на молочном скотоводстве.

Кроме этого Радий Хабиров посетил крупное тепличное хозяйство «Панакс-Агро», в котором в прошлом году вырастили 4285 тонн огурцов и томатов закрытого грунта.

Без внимания не осталась и фабрика ортопедических матрасов ООО «Корона» в Туймазах. Глава Башкирии отметил, что это мебельная отрасль сейчас переживает трудные времена. Поэтому правительство Башкирии будет всячески поддерживать предприятие, в случае появления у него новых проектов.

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