Нижний Новгород, , 17:00 — REGNUM Дорожные знаки, запрещающие остановку на набережной Гребного канала и Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде демонтированы, — сообщает областная прокуратура.

Надзорные органы Нижнего Новгорода проверили законность установки дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспорта на ул. Нижне — Волжской набережной и набережной Гребного канала.Ранее администрация Нижнего Новгорода сообщила об установке запрещающих знаков почти на всех участках набережных. Такое решение было принято, чтобы исключить скопление людей вдоль реки в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

«При установке указанных дорожных знаков допущены нарушения нормативных требований в области безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Надзорное ведомство внесло представление в адрес главы города. Администрация убрала запрещающие знаки.